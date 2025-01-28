Adıyaman'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.K., yönetimindeki 34 LZ 1160 plakalı otomobil ile M.A., idaresindeki 02 ABB 903 plakalı tır, Altınşehir Mahallesi Güzelevler mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.K., yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan H.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN