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Adıyaman'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.K., yönetimindeki 34 LZ 1160 plakalı otomobil ile M.A., idaresindeki 02 ABB 903 plakalı tır, Altınşehir Mahallesi Güzelevler mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.K., yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan H.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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