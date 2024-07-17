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Adıyaman'da Tır ile Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Ağır Yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen feci kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 06 BTK 480 plakalı otomobil ile Z.T., idaresindeki 02 FY 450 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen feci kazada otomobilde bulunan 34 yaşındaki Gökhan Kaya, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asmakaya yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar ve cenaze için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda otomobilden çıkarılabilen yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç içerisinde hayatını kaybeden Gökhan Kaya'nın cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken otomobilde bulunan kişilerin bir GSM operatör firmasına bağlı çalıştıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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