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Adıyaman'da Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'da meydana gelen kazada, viraja girerken sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Tır sürücüsü Murat Sağdıç (30) olay yerinde hayatını kaybetti.

Adıyaman'da viraja girerken sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Besni-Adıyaman karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Sağdıç (30) kontrolündeki 60 AE 220 plakalı tır, viraja girdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzeri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Sağdıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağdıç'ın cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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