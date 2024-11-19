Adıyaman'da Tır Devrildi, Maddi Hasar Oluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir tır kayganlaşan yolda devrildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde başlayan yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, şarampole devrildi. Meydana gelen kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda tırda maddi hasar meydana geldi. Tırın yağışlardan dolayı yolun kayganlaşmasından kaynaklı devrildiği belirtildi. - ADIYAMAN