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Adıyaman'da Tıp Fakültesi Öğrencisi İntihar Girişiminde Bulundu

Adıyaman'da Tıp Fakültesi Öğrencisi İntihar Girişiminde Bulundu
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Adıyaman'da 24 yaşındaki tıp öğrencisi Z.A., psikolojik sorunları nedeniyle ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Genç kız hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Adıyaman'da, Tıp Fakültesinde okuyan 24 yaşlarındaki genç kız ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 24 yaşındaki tıp öğrencisi Z.A., isimli genç kız çok sayıda ilaç içerek canına kıymak istedi. Bir süre sonra fenalaşan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Z.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Sağlık

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