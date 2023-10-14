Adıyaman'da Telefon ve Para Gaspı Olayında 2 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişinin telefonu ve parasını gasp eden 2 kişi tutuklandı. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak adli makamlara sevk etti. Şahıslar mahkeme tarafından 'Yağma suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişinin telefonu ve parasını gasp eden 2 kişi tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşın, U.C.G. ve O.C.G. isimli şahısların kendisini darp ederek cep telefonunu ve bir miktar parasının gasp edildiğini polise bildirdi. Gölbaşı İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalayarak adli makamlara sevk edildi.

Şahıslar mahkeme tarafından 'Yağma suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN