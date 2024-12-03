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Adıyaman'da Telefon Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Adıyaman'da Telefon Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
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Adıyaman'da telefon hırsızlığıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli A.T. yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da meydana gelen telefon hırsızlığının şüphelisi yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yan Kesicilik ekipleri, bir vatandaşın telefonunun çalışması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olan A.T., isimli şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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