Adıyaman'da Telefon Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Adıyaman'da meydana gelen telefon hırsızlığının şüphelisi yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yan Kesicilik ekipleri, bir vatandaşın telefonunun çalışması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olan A.T., isimli şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN