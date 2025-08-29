Adıyaman'da Tehlikeli Yolculuk: Açık Bagajda Yolculuk Yapan Kişi Şaşırttı

Adıyaman'da bir kişi açık bagajda yük üzerinde yolculuk yaparak tehlikeli anlar yaşattı. Seyir halindeki aracın bagajında uzanan kişinin durumu cep telefonlarıyla kaydedildi.

Adıyaman'da, bir kişinin kapağı açık bagajda yük üzerinde yolculuk yapması pes dedirtti.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında seyir halinde olan bir aracın bagajında yolculuk yapan kişi görenleri şaşırttı. Bagaja yüklenen yükün üzerine uzanan kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonları kamerasıyla kayda alındı. Kapısı açık bagajda bir yandan kendisini bir yandan da üzerine uzandığı yükü tutmaya çalışan kişinin yolculuğu tepkilere de neden oldu. Uzun bir süre trafikte ilerleyen araç daha sonra Altınşehir Mahallesi'nde gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
