Adıyaman'da tehlikeli yolculuk kamerada: Küçük kızı 'ters kelepçe' yaparak tuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da tehlikeli yolculuk kamerada: Küçük kızı 'ters kelepçe' yaparak tuttu

Adıyaman'da tehlikeli yolculuk kamerada: Küçük kızı 'ters kelepçe' yaparak tuttuADIYAMAN Adıyaman'da 4'ü çocuk 5 kişinin elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

 - Güncelleme:

Adıyaman'da tehlikeli yolculuk kamerada: Küçük kızı 'ters kelepçe' yaparak tuttu

ADIYAMAN Adıyaman'da 4'ü çocuk 5 kişinin elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde ilerleyen elektrikli bisikletin üzerindeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı. Sürücünün dışında diğerlerinin 7 ila 12 yaş arasında olduğu tahmin edilen çocuklar bir birlerine sımsıkı sarılarak yolculuk yaptı. Bu tehlikeli yolculukta sürücü çocuklardan 2'sini önüne, 2'sini arkasına alarak ilerledi. Yoğun trafiğin olduğu caddede ilerleyen elektrikli bisiklet üzerindeki çocuklardan birisinin en arkadaki küçük kızı 'ters kelepçe' yaparak tutmaya çalıştı. Erkek çocuk küçük kızın düşmemesi için 'ters kelepçe' yapması dikkatlerden kaçmadı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title