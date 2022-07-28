Adıyaman'da tehlikeli yolculuk kamerada: Küçük kızı 'ters kelepçe' yaparak tuttu Adıyaman'da tehlikeli yolculuk kamerada: Küçük kızı 'ters kelepçe' yaparak tuttuADIYAMAN Adıyaman'da 4'ü çocuk 5 kişinin elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Adıyaman'da tehlikeli yolculuk kamerada: Küçük kızı 'ters kelepçe' yaparak tuttu ADIYAMAN Adıyaman'da 4'ü çocuk 5 kişinin elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Adıyaman merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde ilerleyen elektrikli bisikletin üzerindeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı. Sürücünün dışında diğerlerinin 7 ila 12 yaş arasında olduğu tahmin edilen çocuklar bir birlerine sımsıkı sarılarak yolculuk yaptı. Bu tehlikeli yolculukta sürücü çocuklardan 2'sini önüne, 2'sini arkasına alarak ilerledi. Yoğun trafiğin olduğu caddede ilerleyen elektrikli bisiklet üzerindeki çocuklardan birisinin en arkadaki küçük kızı 'ters kelepçe' yaparak tutmaya çalıştı. Erkek çocuk küçük kızın düşmemesi için 'ters kelepçe' yapması dikkatlerden kaçmadı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş Cumhuriyet Caddesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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