Adıyaman'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Adıyaman'da, bir motosiklet sürücüsü hem çocuklarının hem de kendi canını hiçe sayarak trafikte ilerledi.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında iki çocuğunu ve eşini motosiklete bindirerek tehlikeli bir şekilde trafikte ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de ailesinin canını hiçe saydı. Sürücünün arkasında oturan kadının bir yandan kucağındaki çocuğunu bir yandan ise düşme derecesine gelen diğer çocuğunu tutmaya çalışma anları cep telefonları kameralarıyla görüntülendi. Canlarını hiçe sayarak trafikte ilerleyen aile bir süre sonra gözden kayboldu. - ADIYAMAN