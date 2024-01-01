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Adıyaman'da Tehlikeli Motosiklet Yarışlarına Cezai İşlem

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yarış yaparak trafiği tehlikeye düşüren motosikletleri yakalayarak işlem yaptı. Yarış yaparak trafiği tehlikeye koyan 5 motosiklet hakkında toplam 71 bin 922 TL para cezası uygulandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yarış yaparak trafiği tehlikeye düşüren motosikletleri yakalayarak işlem yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yaptığı denetimler çerçevesinde Atatürk Bulvarı üzerinde yarış yapan motosikletler durduruldu. Yarış yaparak trafiği tehlikeye koyan 5 motosiklet hakkında toplam 71 bin 922 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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