Adıyaman'da Tefecilik Operasyonunda 6 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da Tefecilik Operasyonunda 6 Şahıs Tutuklandı
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Adıyaman'da tefecilik, cebir ve tehdit suçlarına yönelik yapılan operasyonda, örgüt lideri ile birlikte toplam 6 şahıs yakalandı. Şüphelilerin suç faaliyetleri arasında bir iş yeri sahibine darp ve video kaydı alma da yer alıyor. İfadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Adıyaman'da tefecilik, cebir ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik operasyonda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Adıyaman'da Besni Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesiyle tefecilik, cebir, tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda aralarında suç örgütü lideri M.E. ile S.B., E.K., S.K., H.B. ve Y.C.K. isimli toplam 6 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin Besni ilçesinde bir iş yeri sahibini darp ettikleri ve bu anları video kaydına aldıkları da tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 267 bin TL nakit para ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen suç örgütü lideri M.E. ile S.B., E.K., S.K., H.B. ve Y.C.K. isimli 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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