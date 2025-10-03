Haberler

Adıyaman'da Taşlı ve Bıçaklı Kavga: 30 Yaralı

Adıyaman'da Taşlı ve Bıçaklı Kavga: 30 Yaralı
Adıyaman'da köyde başlayan ve adliye önünde süren iki grup arasındaki kavgada toplam 30 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da dün köyde başlayıp adliye önünde devam eden iki grup arasındaki taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 30 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün Adıyaman merkez Gümüşkaya köyünde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda jandarma asayiş timi, komando timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslara jandarma ekiplerince müdahale edildi. Olayda taş, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralanan toplam 15 kişiye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. 15 yaralıdan bazıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga Adıyaman Adliyesi önünde devam etti

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Adliyesi'ne getirilen şahıslar burada da birbirine girdi. Adliye önünde iki grup arasında çıkan sopalı taşlı kavgada 15 kişi daha yaralandı. Polis ekipleri birbirine sopa ve taşlarla saldıran şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken, iki grup arasındaki kavgada toplam 30 kişi yaralandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
