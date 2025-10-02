Adıyaman'da Taşlı Sopalı Kavga: 8 Yaralı

Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gümüşkaya Köyü'nde 2 grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda jandarma asayiş timi, komando timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslara jandarma ekiplerince müdahale edildi. Olayda taş ve sopa darbeleriyle yaralanan toplam 8 kişiye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. 8 yaralıdan bazıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekiplerinin olay yerindeki güvenlik önlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN