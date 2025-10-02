Haberler

Adıyaman'da Taşlı Sopalı Kavga: 8 Yaralı

Adıyaman'da Taşlı Sopalı Kavga: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkez Gümüşkaya Köyü'nde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gümüşkaya Köyü'nde 2 grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda jandarma asayiş timi, komando timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslara jandarma ekiplerince müdahale edildi. Olayda taş ve sopa darbeleriyle yaralanan toplam 8 kişiye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. 8 yaralıdan bazıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekiplerinin olay yerindeki güvenlik önlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

Survivor yarışmasıyla tanınmıştı! Aldığı acı haberle yıkıldı
Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı

Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.