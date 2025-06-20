Adıyaman'da Tartışma Sonrası Baba, Oğlunun Silahından Yaralandı

Adıyaman'da Tartışma Sonrası Baba, Oğlunun Silahından Yaralandı
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Adıyaman'da komşular arasında çıkan tartışma sırasında, babasını engellemek isteyen oğulun elindeki tabanca kazara ateş alarak babasına isabet etti. Yaralanan baba hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da, çıkan tartışmaya silahla gelen oğluna engel olmak isteyen baba, silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2132 Sokak içerisinde yakılan ateşin dumanından rahatsız olan iki komşu arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma esnasında M.Y., isimli kişi, eve girip evden tabancayı getiren oğlu M.S.K'ya engel olmak istedi. Bu sırada M.S.K'nın elinde bulunan tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, M.Y'ye isabet etti. Babasını kazara vuran M.S.K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken M.S.K., ile kavga olayına karıştığı belirtilen M.K., ile A.K., isimli şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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