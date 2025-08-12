Adıyaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 19 Yaralı

Güncelleme:
Adıyaman'da frek patlayan minibüs şarampole devrildi. Kazada 23 kişiden 19'u yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs freni patlayınca, yan yattı. Kazada minibüste bulunan 23 kişiden 19'u yaralandı.

Kaza, Tut-Adıyaman kara yolunun 8. kilometresi olan Ağbelin Tepesi'nde meydana geldi. Kilis'ten Adıyaman'ın Tut ilçesine Antepfıstığı toplamaya gelen tarım işçilerini taşıyan 79 AAF 095 plakalı minibüs, freni patlayınca önce şarampole devrildi, sonra yan yattı. Kazada sürücüyle birlikte minibüste bulunan 23 kişiden 19'u yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

