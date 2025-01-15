Adıyaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 306 Sikke Ele Geçirildi
Adıyaman'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.A.'nın evinde 306 adet sikke ve birçok tarihi obje ile uyuşturucu aparatı ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, A.A. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilmesi üzerine şahsın adreslerine baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 306 adet sikke, 43 adet obje, 1 adet dedektör, 2 adet payp ve 1 adet pet şişe düzeneğinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken A.A. ise gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN