Adıyaman'da Tamirhanede Düşme Kazası: Bir Yaralı

Adıyaman'da Tamirhanede Düşme Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir kişi, tamirhanede araç bakım kanalına düşerek yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da, bir kişi gittiği tamirhanede araç bakım kanalına düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir tamirhaneye gelen Hasan G., dengesini kaybederek burada bulunan araç bakım kanalına düştü. Kanala düşerek yaralanan Hasan G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem, Benfica'nın galibiyet pozunda neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kerem, bu karede neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.