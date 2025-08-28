Adıyaman'da Tamirhanede Düşme Kazası: Bir Yaralı

Adıyaman'da, bir kişi gittiği tamirhanede araç bakım kanalına düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir tamirhaneye gelen Hasan G., dengesini kaybederek burada bulunan araç bakım kanalına düştü. Kanala düşerek yaralanan Hasan G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN