Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde F.Y. idaresindeki 06 BNU 160 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN