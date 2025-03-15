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Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı
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Adıyaman-Gölbaşı karayolu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 EYF 045 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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