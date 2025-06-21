Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Pirin Köprüsü yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 HP 978 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ozan A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN