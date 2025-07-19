Adıyaman'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
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Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 35 AS 061 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak Besni ilçesi Gölbaşı yol ayrımında takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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