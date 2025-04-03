Adıyaman'da Tahta Yükleyen Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı
Adıyaman'da bir sürücü, otomobilinin bagajına yüklediği kalıp tahtalarıyla yoğun trafikte ilerleyerek tehlikeli anlara neden oldu. Diğer sürücüler hem şaşırdı hem de tepkiler gösterdi. Araç, uzun bir süre sonra ara sokaklara girerek kayboldu.
Adıyaman'da bir kişi, otomobilinin bagajına yüklediği tahtalarla trafiği tehlikeye attı.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden merkez istikametine otomobiliyle seyir halinde olan kimliği belirsiz bir sürücü, otomobilinin bagajına yüklediği kalıp tahtalarıyla ilerledi. Yoğun trafikte kalıp tahtalarıyla ilerleyen sürücü aynı zamanda diğer sürücülerin de tepkisini çekti. Trafikte uzun bir süre tahtalarla tehlikeli bir şekilde ilerleyen araç, daha sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa