Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Şüpheli Şahsın İkametinde Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından şüphelenilen bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda silah ele geçirildi. Aramada 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca bulundu. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Adıyaman'da, jandarma ekiplerince şüphelenilen bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilen M.T., isimli şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Silahlar muhafaza altına alınırken M.T., isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Adıyaman Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? Buse Savaşkan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Mete Gazoz elendi mi? Mete Gazoz kime elendi? Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz olimpiyatlarda elendi mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı seferler başladı mı? Çukurova Havalimanı hangi tarihte açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne paylaştı? Instagram yasağı varken Erdoğan ne attı? BTK NEDİR? BTK'nın açılımı ne? BTK'nın görevi nedir? Masterchef'te Kaan ana kadroya girdi mi? 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar! Türkiye'de neden bayraklar yarıya indirildi? Milli yas neden ilan edildi? MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos Masterchef ana kadrosuna kim girdi? Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram kapatıldı mı? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları... 2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 2 Ağustos Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi?
MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti

MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title