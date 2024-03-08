Adıyaman'da Şüpheli Şahısların Üzerinden Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durumundan şüphelenilen şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen M.M, İ.K ve A.T., isimli şahıslar durdurularak arandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 11.12 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN