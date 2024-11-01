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Adıyaman'da Şüpheli Paket Alarmı: İçinden Çöp Çıktı

Adıyaman'da Şüpheli Paket Alarmı: İçinden Çöp Çıktı
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Adıyaman'da bir cami yakınında bırakılan şüpheli paket, terörle mücadele ekipleri tarafından kısa sürede incelenerek sahibine ulaşıldı. Paketten çöp çıkması üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Adıyaman'da, cami yakınlarında kaldırım kenarına şüpheli paket bırakan kişi terörle mücadele ekipleri tarafından dakikalar içerisinde bulunurken, şüpheli paketten ise çöp çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Karapınar Caddesi Hacı Keleş Camii yakınlarında kaldırım yanına bırakılan bir paketten şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine bölgede devriye görevi yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından paket bir yandan uzaktan incelenmeye alınırken bir yandan da paketi oraya bırakan kişiye ulaşılmaya çalışıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda paketi bırakan kişi dakikalar içerisinde buldu. Ekiplerin paketi bırakan kişiyi bulması ve yaptığı incelemelerle paket içerisinde çöp olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından kaldırım kenarına bırakılan paket çöp konteyneri içerisine atıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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