Adıyaman'da Sülüklü Göl'de Yangın Paniği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Sülüklü Göl mevkiinde kamışların yanması korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Kuz Evleri yakınlarında bulunan Sülüklü Göl çevresindeki kamışlık alanda aniden alevler yükseldi. Yangını fark eden köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Gölbaşı Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN