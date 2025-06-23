Adıyaman'da Suç Örgütüne Darbe: 6 Şahıs Tutuklandı

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Adıyaman'da Suç Örgütüne Darbe: 6 Şahıs Tutuklandı
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Adıyaman'da tefecilik ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işleyen 6 kişi, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. Operasyonda suç örgütü lideri de dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyal ile 267 bin TL nakit para ele geçirildi.

Adıyaman'da suç örgütü operasyonu: 6 şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da tefecilik, cebir ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik operasyonda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Adıyaman'da Besni Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesiyle tefecilik, cebir, tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda aralarında suç örgütü lideri M.E. ile S.B., E.K., S.K., H.B. ve Y.C.K. isimli toplam 6 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin Besni ilçesinde bir iş yeri sahibini darp ettikleri ve bu anları video kaydına aldıkları da tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 267 bin TL nakit para ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen suç örgütü lideri M.E. ile S.B., E.K., S.K., H.B. ve Y.C.K. isimli 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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