Adıyaman'da Su Motoru ve Arı Kovanı Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde su motoru ve arı kovanı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.