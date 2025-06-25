Adıyaman'da Stadyum Çatısı Uçtu, Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Stadyum Çatısı Uçtu, Bir Kişi Yaralandı
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Adıyaman Atatürk Stadyumu'nun çatısının sökümü sırasında rüzgarın etkisiyle uçan paneller 6 kişilik bir aracın üzerine düştü. Olayda bir kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nun tribün çatılarının sökümü sırasında çıkan rüzgarla uçan tribün panelleri 6 kişinin içerisinde bulunduğu seyir halindeki aracın üzerine ve çevredeki evlerin damlarına düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat Depremlerinde hasar gören Adıyaman Atatürk Stadyumunun yıkılmasına yönelik karar alındı. Kararın alınmasının ardından özel bir firma tarafından burada çalışmalar başlatıldı. Sökülen çatı panelleri, aniden çıkan rüzgarın etkisiyle metrelerce havalanarak Halil Y., yönetimindeki 02 AFU 688 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Üzerine çatı paneli düşen aracın ön kısmı büyük hasar gördü. 3'ü çocuk toplam 6 kişi bulunduğu araç içerisinde Uğur Y., isimli kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Paneller balkonlara ve elektrik direklerine savruldu

Rüzgarın savurduğu metal çatı panelleri, yalnızca araca değil; çevredeki binaların balkonlarına, damlarına ve elektrik direklerine de isabet etti. Olay mahalle sakinleri arasında paniğe yol açarken, büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, çatı söküm işlemini gerçekleştiren işçilerin metrelerce yüksekte herhangi bir emniyet tedbiri olmadan çalıştı. Ne güvenlik halatları ne de koruyucu ekipman kullanıldığı gözlemlenirken, yaşanan olay ihmal zincirini gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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