Adıyaman'da Sopalı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Adıyaman'da Sopalı Saldırı: Bir Genç Yaralandı
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Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde, yürüyen bir gence bir grup şahıs tarafından sopalı saldırı yapıldı. Yaralanan M.B., hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman'da bir genç sokak ortasında uğradığı sopalı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde yolda yürüyen M.B. isimli genç, henüz bilinmeyen nedenle bir grup şahsın sopalı saldırısına uğradı. Uğradığı sopalı saldırı sonucu yaralanan M.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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