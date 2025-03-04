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Adıyaman'da Şok Trafik Kazası: Motosiklet, Durakta Bekleyen Kız Çocuğuna Çarptı

Adıyaman'da Şok Trafik Kazası: Motosiklet, Durakta Bekleyen Kız Çocuğuna Çarptı
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Adıyaman'da bir otomobilin sağ tarafından geçmeye çalışan motosiklet, kontrolden çıkarak durakta bekleyen kız çocuğuna çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Adıyaman'da, bir otomobilin sağ tarafından geçmeye çalışan motosiklet kontrolden çıkarak durakta bekleyen kız çocuğuna çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünde sürücüsü öğrenilemeyen 02 BF 760 plakalı otomobilin sağ tarafından 02 AEZ 688 plakalı motosikletle geçmeye çalışan Polat Aziz T., otomobilin aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bu esnada kaldırımda durakta bekleyen Elanur Ö. isimli çocuğa çarparak sürüklendi. Meydana gelen kazada motosikletin çarptığı Elanur Ö., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlar olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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