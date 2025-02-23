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Adıyaman'da Soğuk Hava Fıstık Bahçelerini Buzla Kapladı

Adıyaman'da Soğuk Hava Fıstık Bahçelerini Buzla Kapladı
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Eksi derecelere düşen hava sıcaklıkları nedeniyle Adıyaman'daki fıstık bahçeleri buz tuttu. Sulama borularından akan su donarak buz sarkıtları oluşmasına sebep oldu.

Hava sıcaklıklarının eksi dereceleri gördüğü Adıyaman'da fıstık bahçeleri buz tuttu.

Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda bulunan bir fıstık bahçesi hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesiyle buz tuttu. Soğuk havanın etkisinden dolayı sulama borularının patlamasıyla beraber akan su dondu. Suların donmasıyla beraber fıstık ağaçlarında buz sarkıtları oluştu. Buz bahçesine dönüşen fıstık bahçesi güneşin doğmasıyla eski haline geri döndü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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