Adıyaman'da Sobadan Sızan Gazdan 5 Kişi Zehirlendi

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Karapınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeKİ bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından Aydın Eren, Zeynal, Elif, Ali ve Neval Fırat zehirlendi. Zehirlenen 5 kişilik Fırat ailesi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN