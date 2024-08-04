Adıyaman'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 7 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da sit alanında kaçak kazı yapan 7 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar çerçevesinde sit alanında kaçak kazı yapan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E., S.S. isimli 7 şahsın olduğu tespit edildi. Şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 7 Şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet dolu kartuş, 1 adet 2.5 kw jeneratör 1 adet hilti, 5 adet hilti ucu, 2 adet uzatma makaralı elektrik kablosu ise ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN