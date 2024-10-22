Adıyaman'da Silahlı Saldırıda Yaralanan Kişinin Saldırganları Tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin yaralandığı işyerine silahlı saldırı olayını gerçekleştiren 2 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen ve bir kişinin bacağından yaralanmasına neden olan H.A. ve Y.G.A. isimli şahıslar olay yerinden kaçmış ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan her iki şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN