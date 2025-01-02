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Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Adıyaman'da bir iş yerinde oturan M.P. isimli kişi, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, polis olayı soruşturmak için çalışma başlattı.

Adıyaman'da, gece saatlerinde iş yerinde otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Caddesi yakınlarında faaliyet gösteren bir iş yerinde oturan M.P. isimli kişi, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan M.P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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