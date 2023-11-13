Adıyaman'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Mücahit Yanık, hastanede hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kurtarılamadı.
Kentte 8 Kasım Çarşamba günü Küçük Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan Mücahit Yanık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yanık'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa