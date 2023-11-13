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Adıyaman'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Mücahit Yanık, hastanede hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.