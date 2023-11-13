Adıyaman'da silahlı kavga sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında tartışma çıkmış ve olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Meydana gelen kavgada 26 yaşındaki Mücahit Yanık isimli genç silahla vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Burada ağır yaralı olarak tedavisi devam eden Mücahit Yanık, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN