Adıyaman'da Silahlı Kavga Sonrası Adliye Önünde Gerginlik: 3 Gözaltı

Adıyaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin dava görüldüğü esnada hayatını kaybeden kişinin yakınları adliye önünde silahla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 13 Nisan'da Kahta'nın Esendere köyünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan M.U. (46), M.U. (12) ve C.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.U., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Adıyaman Adliyesi'nde olayla ilgili görülen davadan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayda hayatını kaybeden M.U.'nun yakınlarının içerisinde bulunduğu araç adliye çevresinde fark edildi. Polis ekipleri durumundan şüphelendiği aracı durdurarak arama yaptı. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 49 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken, araçta bulunan M.U, N.A. ve İ.U. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan 3 şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN