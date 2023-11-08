Adıyaman'da silahlı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da Küçük Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi pompalı av tüfeği ile ateş açtı ve M.Y. ağır yaralandı. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın av tüfeğinden çıkan saçmalar M.Y. (26) isimli kişiye isabet etti. M.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kavga olayına karışıp olay yerinden kaçarak kayıplara karışan ve ayı zamanda av tüfeğini ateşleyen kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN