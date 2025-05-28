Adıyaman'da Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 5 Tutuklama
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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga çıkmıştı.

Yaşanılan silahlı kavgada Eren K., ile Hakan K., yaralanmıştı. Olay sonrasında çalışmalarını titizlikle yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisi olan Abdülkadir B., Necmettin B., Ali K., Burhan G.ve Ercan K., yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 5 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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