Adıyaman'da Silahlı Kavga: 5 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 5 Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayın şüphelisi 5 kişi polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayının şüphelisi 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga çıkmıştı. Yaşanılan silahlı kavgada Eren K., ile Hakan K., yaralanmıştı. Olay sonrasında çalışmalarını titizlikle yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisi olan Abdülkadir B., Necmettin B., Ali K., Burhan G.ve Ercan K., yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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