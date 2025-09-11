Haberler

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada 24 yaşındaki Mazlum Korkmaz hayatını kaybetti. Olayda M.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Besni ilçesi uzay çatı bölgesinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli şahıs ile Mazlum Korkmaz (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Korkmaz vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mazlum Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlatırken, M.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
