Adıyaman'da Silahlı Çatışma İhbarı Asılsız Çıktı

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı çatışma ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ yakınlarında iki grup arasında silahlı çatışma ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi belirtilen bölgeye sağlık ile polis ekiplerini sevk etti. Olay yerine gelen ekipler bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda kimseye ulaşılamazken ihbarın asılsız olduğu anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN