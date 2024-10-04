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Adıyaman'da Silahlı Çatışma İhbarı Asılsız Çıktı

Adıyaman'da Silahlı Çatışma İhbarı Asılsız Çıktı
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Adıyaman'da iki grup arasında silahlı çatışma ihbarı alındı, ancak yapılan kontroller sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adıyaman'da, iki grup arasında silahlı çatışma olduğu ve çok sayıda yaralının olduğu ihbar ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2283 Sokak içerisinde iki grup arasında silahlı çatışmanın olduğu ve çok sayıda yaralının olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk etti. 3 Ambulans ve çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerine gelen ekipler çevrede bir süre beklemede bulundu. Belirtilen bölgede her hangi bir olayla karşılaşmayan ekipleri, konuyla ilgili mahalle sakinleriyle ve mahalle muhtarıyla da görüştü. Yapılan araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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