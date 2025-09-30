Adıyaman'da Silahlı Çatışma: 3 Yaralı

Haberler

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şahısların tabancalarla birbirine ateş açtığı olayda 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay esnasında park halindeki bazı araçlara da kurşun isabet ederek hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
