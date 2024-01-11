Adıyaman'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da polis ekipleri iki farklı adreste yaptıkları aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yaptı.

Kahta ilçesinde Cumhuriyet ve Gazi Mahallesinde 2 ayrı adreste arama gerçekleştirildi. B.H.Ç, S.N.S, E.A ve M.S. isimli şahısların gözaltına alındığı arama 1.98 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 54.76 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet pompalı tüfek, 1 adet şarjör ele geçirildi.

Şahıslar ile ilgili işlemler sürüyor. - ADIYAMAN