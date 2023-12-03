Adıyaman'da Silah Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet oluklu kama ve 1 adet muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarma komutanlığına götürüldü.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaptıkları çalışmalar neticesinde M.T., isimli şahsa yönelik silah operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusu tabanca, 2 adet oluklu kama ve 1 adet muşta ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken M.T., isimli şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN