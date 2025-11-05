Haberler

Adıyaman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan geniş çaplı operasyonda, 34 kişilik silah kaçakçılığı örgütünün 28 üyesi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve kaçak sigara ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Olayda 28 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan fiziki, teknik ve analiz çalışmaları sonucunda E.U. isimli şahsın liderliğinde hareket eden 34 kişilik bir suç örgütünün, örgütlü şekilde piyasaya silah arzı yaptığı, silah temin ve satışında bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adıyaman merkezli olarak Malatya ve Şanlıurfa illerini de kapsayan operasyon, 4 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı şekilde düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK 220)" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda şüphelilere ait 27 ikamet, 3 iş yeri ve 20 araçta arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 28 şüpheli şahıs yakalanırken, 40 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet kayıtsız kurusıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız tabanca, 434 adet fişek, 48 adet av kartuşu, 7 adet bıçak, 2 adet torna makinesi, 1 adet kılıç ve 633 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Soruşturmanın Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.