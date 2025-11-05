Adıyaman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Olayda 28 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan fiziki, teknik ve analiz çalışmaları sonucunda E.U. isimli şahsın liderliğinde hareket eden 34 kişilik bir suç örgütünün, örgütlü şekilde piyasaya silah arzı yaptığı, silah temin ve satışında bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adıyaman merkezli olarak Malatya ve Şanlıurfa illerini de kapsayan operasyon, 4 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı şekilde düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK 220)" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda şüphelilere ait 27 ikamet, 3 iş yeri ve 20 araçta arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 28 şüpheli şahıs yakalanırken, 40 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet kayıtsız kurusıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız tabanca, 434 adet fişek, 48 adet av kartuşu, 7 adet bıçak, 2 adet torna makinesi, 1 adet kılıç ve 633 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Soruşturmanın Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN